AJ Styles ha dichiarato che le tensioni con Kid Kash nel backstage influirono sullo svolgimento del loro Street Fight Match durante l’epoca della NWA-TNA. Lo wrestler ha spiegato che non si sopportavano, e questa dinamica si rifletté sull’intensità della sfida. La rivalità tra i due è diventata uno degli eventi più ricordati di quel periodo, con Styles che ha confermato come le tensioni pregressi abbiano contribuito a rendere il match più duro.

AJ Styles è tornato a parlare di uno dei match più duri della sua carriera, rivelando che le reali tensioni nel backstage con Kid Kash contribuirono a rendere ancora più intenso il loro memorabile Street Fight Match ai tempi della NWA-TNA. Sebbene la rivalità fosse già particolarmente accesa sullo schermo, Styles ha ammesso che i sentimenti reciproci fuori dal ring influenzarono in modo significativo lo svolgimento dell’incontro. Nel corso di una recente puntata del The Phenomenally Retro Podcast, il WWE Hall of famer ha ripercorso quel match, spiegando come lui e Kid Kash riuscirono a trasformare le loro incomprensioni personali in un’esibizione memorabile, senza però perdere di vista la professionalità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles svela la verità sulla rivalità con Kid Kash: “Non ci sopportavamo”

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