AJ Styles ha dichiarato che Sami Zayn non dovrebbe essere un campione di passaggio. La vittoria di Zayn nel WWE Undisputed Championship ha sorpreso molti fan, rendendo il momento molto dibattuto.

AJ Styles non vuole vedere il regno da campione mondiale di Sami Zayn ridotto a una semplice parentesi. La vittoria di Sami Zayn del WWE Undisputed Championship ha colto di sorpresa moltissimi fan, ed è proprio questo elemento a rendere il momento così discusso. Durante un’intervista al The Phenomenally Retro Podcast, Styles ha commentato il trionfo di Zayn, spiegando di sperare che la WWE non abbia intenzione di togliergli il titolo nel giro di poco tempo. Secondo Styles, sarebbe un errore utilizzare la conquista del titolo da parte di Sami come un semplice passaggio di consegne per spostare rapidamente la cintura su un altro wrestler: “Non mi piace pensare che questa sia solo una situazione destinata a concludersi con un rapido cambio di titolo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles si schiera con Sami Zayn: “Non deve essere un campione di transizione”

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THE REAL REASON SAMI ZAYN IS WWE CHAMPION

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