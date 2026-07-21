AJ Styles si è ritirato dal wrestling diversi mesi fa, ma non ha mai disputato un ultimo match in TNA prima del ritiro. La decisione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza specificare i motivi. Non ci sono state ulteriori performance ufficiali in quella compagnia dopo l’addio. La sua carriera si è conclusa senza un incontro conclusivo in TNA, e non sono stati annunciati incontri postumi o incontri di addio.

AJ Styles si è ormai ritirato dal wrestling da mesi, ma perchè prima del ritiro non ha disputato un’ultimo match in TNA? Come tutti sappiamo AJ Styles è stato una grande leggenda della TNA ma allor perchè non ha disputato un’ultimo match in TNA? Beh la risposta è molto semplice, come detto da lui stesso, non crede che la WWE avesse mai pianificato di permettergli di disputare un altro match in TNA. Anzi, è convinto di aver capito il perché pochi istanti dopo il suo ritorno a sorpresa a TNA Slammiversary. Parlando con Chris Van Vielt, Aj Styles ha affermato di aver capito il motivo dopo il segmento con Leon Slater, infatti, una volta rientrato nel backstage ha avuto una conversazione con Chelsea Green che sembra aver affermato di voler tornare in TNA per un match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: AJ Styles spiega perché non sia avvenuto un’ultimo match con la compagnia prima del ritiro

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