Si è svolta un’audizione all’Ars presso l’aeroporto di Catania riguardo alla privatizzazione della società aeroportuale Sac. La discussione si è concentrata sui piani di sviluppo e sugli investimenti necessari per i due aeroporti di Catania e Comiso. Durante l’incontro sono stati affrontati aspetti legati alla procedura di privatizzazione e alle strategie di gestione futura. Nessuna decisione è stata presa e si continuerà a discutere nei prossimi incontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Audizione all’Ars sulla procedura di privatizzazione della società aeroportuale. Si è svolta presso l’aeroporto di Catania l’audizione della IV Commissione legislativa permanente Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale siciliana, dedicata al percorso di privatizzazione di Sac, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso. L’incontro si è svolto in un clima definito dalla stessa società come di collaborazione e confronto costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle diverse forze politiche presenti in commissione, presieduta dall’onorevole Giuseppe Carta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Aeroporti di Catania e Comiso, confronto sulla privatizzazione di Sac: al centro sviluppo e investimenti

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Ombre sulla privatizzazione della SAC, sotto accusa il Libero Consorzio e la politica

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