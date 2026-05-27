Aeroporti di Catania e Comiso il caso finisce all' Ars | Chiarire l' iter di privatizzazione

La commissione Trasporti dell’Ars ha aperto un’indagine sulla privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. La richiesta mira a chiarire l’iter seguito per cedere le quote pubbliche delle strutture. Nessuna decisione è stata presa, ma si cercano risposte sul processo di vendita e sulle modalità adottate. L’audizione di rappresentanti delle autorità coinvolte è prevista nelle prossime settimane. La questione resta al centro dell’attenzione politica e pubblica.

Il caso della privatizzazione dell’aeroporto di Catania in commissione Trasporti dell’Assemblea regionale siciliana. Il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, dopo l’ audizione con i rappresentati della Sac e i soci, ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente della Regione Siciliana e agli assessori regionali alle Infrastrutture e alle Attività produttive per chiedere chiarimenti sul percorso di privatizzazione della Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania. «Dopo l’audizione di stamane, mi risulta evidente la contraddizione tra l’avviso di manifestazione di interesse... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Aeroporti Catania e Comiso: al via percorso per privatizzazione Sac

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