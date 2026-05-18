Aeroporti privatizzazione Sac | avanti tutta sul piano per Catania e Comiso Urso | Attrarrà investimenti

Il processo di privatizzazione della Sac, la società responsabile della gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, procede senza soste. Il piano di riforma mira a coinvolgere investitori privati per migliorare le infrastrutture e i servizi. Il ministro delle imprese ha dichiarato che questa operazione dovrebbe attrarre capitali e favorire lo sviluppo delle strutture aeroportuali. La procedura è in fase avanzata e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane.

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Il processo di privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso è entrato nel vivo, a seguito della pubblicazione della procedura per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale. Alla procedura potranno partecipare operatori economici italiani ed esteri, che dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Oggi, nel corso di un incontro - con il ministro delle Imprese e del... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aeroporti, privatizzazione Sac: avanti tutta sul piano per Catania e Comiso. Urso: "Attrarrà investimenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aeroporti di Catania e Comiso, cessione del 51% della Sac: al via la manifestazione di interesseSAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, rende noto di aver avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse... Project Goldrake: al via la vendita degli aeroporti di Catania e Comiso? Cosa scoprirai Chi sono i grandi player internazionali pronti a rilevare gli scali? Quali requisiti finanziari escludono i piccoli operatori locali... La privatizzazione Sac al centro del confronto con il ministro UrsoÈ stata l’occasione per fare il punto sul percorso di privatizzazione della società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, sulle prospettive di sviluppo dei due scali e sul loro ruolo strateg ... siracusanews.it Privatizzazione aeroporti di Catania e Comiso: al via le manifestazioni d’interesse. Urso: Treno della storia per la SiciliaCATANIA – Il processo di privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Catania e Comiso, entra ufficialmente nel vivo. Questa ... radiortm.it