La morte di Alfiero Moretti, 63 anni, avvenuta domenica mattina, ha suscitato reazioni di dolore e divisioni pubbliche. La famiglia ha espresso rammarico, chiedendo di lasciare lavorare i magistrati per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sulle circostanze del decesso, e le indagini sono in corso. La notizia ha generato discussioni tra le persone coinvolte e l’opinione pubblica.

La morte prematura di Alfiero Moretti, l’uomo di 63 anni deceduto domenica mattina, ha colpito l’opinione pubblica e soprattutto ha diviso la cittadinanza fra coloro che credono nella morte come conseguenza del malore che aveva colpito Alfiero una settimana prima, la notte di domenica 19 luglio, e chi invece ritiene che il decesso sia legato all’aggressione subita venerdì 17 luglio da parte di uno o più balordi che frequentano l’ex chiesa dei frati Cappuccini, dove da due anni c’è la Caritas. Sul triste episodio è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, il quale invita a non arrivare a conclusioni affrettate: "Esprimo il cordoglio per la scomparsa di Alfiero ai famigliari e a tutti quelli che gli volevano bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Addolorato per la morte di Alfiero. Lasciamo lavorare i magistrati"

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