Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato di aver fatto un passo indietro, lasciando che il nuovo allenatore fosse presentato dal direttore sportivo. Non ha partecipato all’evento di presentazione del tecnico, a differenza di quanto fatto dal suo collaboratore. La scelta di non intervenire è stata volontaria e mirata a lasciare spazio al nuovo staff tecnico.

“Io ho voluto fare un po’ un passo indietro, avete visto che non ho partecipato neanche alla presentazione del nuovo mister Abate, cosa che invece ha fatto Petrachi in mia vece. Credo che oggi serva lasciare lavorare bene Abate aiutandolo con qualche innesto importante di mercato, ci stiamo lavorando con Petrachi per fare le cose il più rapidamente possibile. Io seguo ovviamente con grande attenzione, ma credo sia importante lasciare lavorare bene insieme Petrachi e Abate. Il mister l’ho visto sul campo molto bene, mi sta piacendo, è chiaro che è ancora l’inizio ma le prime sensazioni sono molto positive”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione a Milano del Festival dello Sport, rispondendo a chi gli chiedeva della decisione del ritorno del tifo organizzato granata allo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torino, Cairo: "Tifosi? Ho fatto passo indietro, lasciamo lavorare Abate"

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URBANO CAIRO MASSACRATO IN CONFERENZA! STANCO, STA SOFFRENDO, HA SUBITO!

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Ancora il presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo, dalla presentazione dei palinsesti La7, in merito alla possibile cessione e al prossimo #calciomercato. Cairo: Io non sarei affatto stanco. Dopodiché, siccome comunque io credo che sia anche giust x.com