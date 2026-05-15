La prossima edizione della Biennale di Venezia nel 2026 si avvicina e si susseguono le discussioni sul suo svolgimento. Nel frattempo, l’organizzatore principale si concentra sul suo lavoro e già si occupa di altri aspetti legati alla manifestazione, come la Biennale d’Architettura. Un collaboratore di lunga data, noto per il suo carattere riservato, preferisce mantenere un atteggiamento tranquillo senza alimentare polemiche, in particolare riguardo alla partecipazione della Russia.

Pietrangelo Buttafuoco è una persona mite che continua a gettare acqua sulle polemiche per la non esclusione della Russia. Per lui si tratta solo di un equivoco terribile Tutte le ragioni del Presidente. Pietrangelo Buttafuoco è una persona mite che continua a gettare acqua sulle polemiche pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Biennale di Venezia 2026, adesso lasciamo lavorare Buttafuoco, mentre lui pensa già alla Biennale d’Architettura

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