Addio al diacono Giancarlo Gandini Domani mattina l’ultimo saluto

Il diacono Giancarlo Gandini è morto domenica sera alle 22, all’età di 90 anni. Domani mattina si terrà il suo ultimo saluto. Gandini, originario della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Scandiano, ha lasciato un segno nella comunità. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra i fedeli e i membri della parrocchia.

Si è spento, all’età di 90 anni, il diacono permanente Giancarlo Gandini. Il decesso è avvenuto domenica sera alle ore 22, con la notizia che ha generato grande cordoglio per il diacono, originario della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Scandiano detta ‘Chiesa Grande’. Nato il 9 settembre 1935 ed era sposato con Lidia e padre di Matteo, Massimo e Mauro. La diocesi in una nota, annunciando la sua scomparsa, ha sottolineato che la sua vocazione al diaconato "era nata in parrocchia, nelle scelte pastorali condivise con il parroco di Chiesa Grande don Ermenegildo (Gigi) Milani. Giancarlo è stato ordinato nel palasport di Scandiano il 6 giugno 1998 insieme ad altri tre confratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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