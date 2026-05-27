Pier Giuseppe Porciatti è morto all’età di 79 anni. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che ricordano il suo ruolo di figura nota in città. Domani si terrà il suo funerale nella chiesa della Collegiata, dove sarà possibile rendergli l’ultimo saluto. La città si prepara a dire addio a una persona che ha lasciato un segno nel tessuto locale.

Empoli, 27 maggio 2026 – Difficile definirlo o incasellarlo. Pier Giuseppe Porciatti, scomparso a 79 anni, era uno di quei personaggi che nel corso della propria vita aveva fatto di tutto. Postino di professione, ha coltivato un’infinità di passioni, contribuendo a portare innovazioni anche nella sua amata Empoli. Chi lo conosceva bene, gli amici di sempre, non esita a definirlo “l’uomo più elegante“, “colui che ha aperto, tra gli anni Sessanta e Settanta, i locali più belli in città“. Da giovane, fu tra i primi ad andare a Londra, riportando dai suoi viaggi vestiti, mode e stili. Giuseppe Porciatti, per tutti Big, o Bigghe all’empolese, era anche uno stimato allenatore di calcio e uno scopritore di talenti che ha cresciuto e lanciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Pier Giuseppe Porciatti. La città piange il suo “Bigghe”. Domani l’ultimo saluto in Collegiata

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