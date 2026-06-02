Il giorno dell’addio | domani l’ultimo saluto a Edoardo e Zieed Si prega per Raul il 21enne ferito

Domani a Quarrata si terrà il funerale di Edoardo Venturini e Zieed, morti in un incidente stradale. La cerimonia si svolgerà in città, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 21 anni, coinvolto nello stesso incidente. La vittima più giovane è in ospedale dal giorno dell’incidente, avvenuto a Campiglio, dove era rimasto ferito anche l’amico alla guida. La famiglia dei deceduti ha chiesto preghiere per la loro memoria.

Quarrata, 2 giugno 2026 – Ore di trepidazione e di speranza a Quarrata per la salute di Raul, il ragazzo di 21 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Jacopo in seguito all’incidente d’auto a Campiglio, in cui è rimasto vittima l’amico che era alla guida, Edoardo Venturini di 24 anni. Il quadro clinico complessivo al momento è stabile con qualche spiraglio positivo. Preghiere per Raul. Messaggi di vicinanza, preghiere, parole di incoraggiamento stanno arrivando alla famiglia del giovane da tutta la comunità scossa per una giornata, quella di sabato 30 maggio, tanto triste da aver lasciato tutti annichiliti soprattutto perché a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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