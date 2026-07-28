È partito il progetto comunale “Abitare Apice” per incentivare le locazioni e sostenere i giovani. L’iniziativa mira a ridurre la carenza di case in affitto, favorendo l’utilizzo di immobili sfitto. L’obiettivo è offrire opportunità a chi desidera formare una famiglia o trasferirsi nel territorio. Non sono stati forniti dettagli sui benefici economici o sui criteri di accesso. La misura coinvolge l’amministrazione comunale e i proprietari di immobili.

Incentivare le locazioni, vincere la paradoassale carenza di case in affitto a fronte di tanti immobili sfitto e offrire opportunità a chi vuole mettere su famiglia o trasferirsi nel territorio. Con questi obiettivi la Giunta comunale di Apice ha dato il via libera al progetto “Abitare Apice”. A illustrare il senso della delibera e i dettagli dell’iniziativa è il vicesindaco e assessore al Bilancio, Raffaele Bonavita.?”Ieri in Giunta abbiamo approvato la delibera per avviare il progetto ‘Abitare Apice’. L’obiettivo è affrontare un problema concreto, che riguarda Apice ma anche tanti altri territori: la difficoltà di accedere al mercato degli affitti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - “Abitare Apice”: al via il progetto comunale per incentivare le locazioni e sostenere i giovani

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