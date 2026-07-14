Morcone al via il progetto Centro Inclusione per sostenere famiglie e persone fragili

Da fremondoweb.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto “Centro Inclusione” sarà presentato giovedì 16 luglio 2026 alle 17 presso l’Auditorium di San Bernardino, in Corso Italia a Morcone. L’iniziativa mira a offrire supporto a famiglie e persone fragili della zona. La presentazione avverrà con interventi ufficiali e coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni locali. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

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Sarà presentato ufficialmente giovedì 16 luglio 2026, alle ore 17.00, presso l’Auditorium di San Bernardino, in Corso Italia a Morcone, il progetto “Centro Inclusione”, finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Campania Welfare” – PR Campania FSE+ 2021-2027, un’importante iniziativa promossa dalla Regione Campania per rafforzare le politiche di inclusione sociale e contrastare le condizioni di vulnerabilità delle persone e delle famiglie. Il progetto è promosso dall’Ambito Territoriale Sociale B05, con il Comune di Morcone in qualità di Ente Capofila, e viene realizzato grazie alla collaborazione di una qualificata rete di partner composta da SOCRATE Società Cooperativa Sociale, GIADA ONLUS Società Cooperativa Sociale e LA TECNICA S. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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