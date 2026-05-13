Progetto Vesuvio | accordo tra Fondazione e Vanvitelli per incentivare i vesuviani a rimanere in Campania

È stato firmato un accordo tra una fondazione e l'università Vanvitelli per promuovere iniziative volte a mantenere i residenti della zona vesuviana nel territorio campano. L'obiettivo è creare opportunità che possano contribuire a trattenere i cittadini nella loro regione di origine, coinvolgendo diversi settori e risorse locali. L'intesa mira a sviluppare progetti condivisi per stimolare la permanenza e il miglioramento della qualità della vita nella zona.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 11 maggio alle ore 9:00, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in via Costantinopoli 104 a Napoli, si è svolto un incontro fondamentale per il Progetto Vesuvio. Questa iniziativa mira a garantire la permanenza dei cittadini dell’area vesuviana in Campania in situazioni di emergenza legate al rischio vulcanico, un tema di grande rilevanza per il territorio. Durante l’incontro, hanno partecipato figure di spicco del mondo accademico e istituzionale, tra cui il Magnifico Rettore Giovanni Francesco Nicoletti, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli, il presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio, dott.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Progetto Vesuvio: accordo tra Fondazione e Vanvitelli per incentivare i vesuviani a rimanere in Campania. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accordo tra Giurisprudenza Vanvitelli e Banca Credito Attivo: focus su tirocini e inserimento lavorativoRafforzare il dialogo tra università e sistema bancario attraverso un percorso condiviso su ricerca, formazione e inserimento lavorativo. Festa della Mamma in corsia: la NIDA Campania ha portato sorrisi alla VanvitelliNAPOLI – Esistono luoghi nei quali il tempo sembra fermarsi tra il rumore lieve di un monitor, il passo silenzioso di un medico e gli occhi di una... Si parla di: Progetto Vesuvio per far restare i vesuviani in Campania: intesa tra Fondazione e Vanvitelli; Progetto Vesuvio: accordo tra Fondazione e Vanvitelli per incentivare i vesuviani a rimanere in Campania. UPDATE: raga avevate ragione tutti voi. Mia moglie mi tradisce. reddit