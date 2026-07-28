Il cinema interroga il futuro e le relazioni. Dopo l’intenso avvio dedicato alla figura di Maria di Nazareth e al regista Lech Majewski (foto), presenza di prestigio internazionale, il Festival "Liberare la bellezza" guarda ai giovani e alle grandi domande del nostro tempo. Le serate di oggi e mercoledì propongono, infatti, due film capaci di parlare alle nuove generazioni, affrontando temi che toccano da vicino il loro presente: il rapporto con l’ intelligenza artificiale e quello, sempre delicato, tra ragazzi e adulti. Stasera, sempre nel giardino "Amici dell’Orto", alle ore 21, sarà proiettato " Wider Than the Sky " di Valerio Jalongo, un’opera che invita a riflettere sul ruolo sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, ponendo interrogativi sul futuro, sulla libertà e sull’identità umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Todi il cinema interroga su relazioni e futuro: "Liberare la bellezza" punta a coinvolgere i giovani

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