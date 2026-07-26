Un inizio che lascia il segno. Non poteva esserci avvio più intenso per il Festival "Liberare la Bellezza". A inaugurare il percorso è stato "La sola radice del mondo", spettacolo dedicato a Maria di Nazareth, diretto e interpretato dal talentuoso Riccardo Leonelli, in un incontro capace di coniugare arte, spiritualità e riflessione, offrendo al pubblico uno sguardo profondo sul significato della bellezza quale esperienza che eleva, unisce e interpella. Attraverso un percorso ricco di riferimenti storici, artistici e simbolici, Leonelli ha accompagnato i presenti alla scoperta della figura di Maria, presentata non solo come protagonista della tradizione cristiana, ma anche come icona universale di speranza, accoglienza e umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Liberare la Bellezza" incanta Todi. Spettacolo dedicato a Maria di Nazareth

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