Cinema, teatro, musica, letteratura e spiritualità si incontrano a Todi in un percorso culturale che mette al centro la bellezza come esperienza di libertà, dialogo e umanità. Da venerdì 24 luglio a domenica 2 agosto il Giardino degli Amici dell’Orto ospiterà la quarta edizione di “Liberare la Bellezza Festival“, appuntamento consolidato dell’estate culturale umbra con direzione artistica di Alberto Di Giglio. Cuore del Festival l’idea che la bellezza non è un lusso o un elemento decorativo della vita, ma una forza capace di interrogare le coscienze, creare speranza e offrire nuove chiavi di lettura. "Non è soltanto un cartellone di eventi ma una dichiarazione di intenti, una missione culturale che sposa perfettamente l’anima della nostra città" dice il sindaco Antonino Ruggiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Liberare la Bellezza“ a Todi. Un festival tra arti e spiritualità

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