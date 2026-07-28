Un ragazzo di 11 anni ha iniziato a leggere ad alta voce in canili e gattili, contribuendo a ridurre l’ansia degli animali e favorire l’adozione. La prima esperienza è avvenuta davanti a un cane di nome Auggie, con un libro tra le mani. Quando la nonna gli ha detto che era ora di tornare a casa, lui si è commosso e ha pianto. La sua attività ha coinvolto anche persone, migliorando le possibilità di adozione e di inserimento degli animali.

La prima volta aveva un libro tra le mani e davanti a sé un cane di nome Auggie. Nehemiah Turner si è seduto davanti al suo box e ha iniziato a leggere ad alta voce, e quando la nonna gli ha detto che era arrivato il momento di tornare a casa, lui si è messo a piangere. Non voleva lasciare quel rifugio e gli animali che aveva appena conosciuto. Due anni dopo, quel bambino della Florida è diventato il primo a superare le 100 ore di lettura dedicate ai cani e ai gatti della Jacksonville Humane Society. Un traguardo che racconta come un gesto come il suo possa cambiare la vita di chi aspetta una seconda possibilità. Nehemiah Turner legge per aiutare chi aspetta una famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - A 11 anni legge storie ad alta voce in canili e gattili: così ha salvato vite (anche umane)

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Mamme e Cuccioli | Lettura ad alta voce per bambini | Storia dolce e illustrata

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