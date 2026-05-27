Sabato di favole a Domodossola | tornano le storie ad alta voce per i bimbi

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sabato mattina speciale per viaggiare con la fantasia. A Domodossola torna "Quante storie!", il tradizionale appuntamento con le letture ad alta voce del programma nazionale "Nati per Leggere".L'incontro si terrà sabato 30 maggio, alle ore 10,30, nei locali della Biblioteca Civica "G. Contini". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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