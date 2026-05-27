Sabato di favole a Domodossola | tornano le storie ad alta voce per i bimbi

Un sabato mattina speciale per viaggiare con la fantasia. A Domodossola torna "Quante storie!", il tradizionale appuntamento con le letture ad alta voce del programma nazionale "Nati per Leggere".L'incontro si terrà sabato 30 maggio, alle ore 10,30, nei locali della Biblioteca Civica "G. Contini". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Favolando, Favole a merenda, teatro a colazione è una rassegna di teatro e letteratura per ragazze e ragazzi, in programma dal 23 maggio al 28 giugno 2026 alla Fortezza Est, in via Francesco Laparelli 62, Municipio V. Info su #CultureRoma: culture.ro x.com

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Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, festival, musicaThe post Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, festival, musica appeared first on Primaonline - Ultime notizie. msn.com