In Veneto sono stati stanziati 150mila euro destinati a canili e gattili per il contrasto del randagismo. Restano da chiarire i criteri di distribuzione delle risorse tra i diversi comuni e le associazioni coinvolte. Sono state introdotte nuove regole che modificano le procedure di gestione dei cani morsicatori, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati resi noti. La ripartizione dei fondi e le norme applicative saranno oggetto di ulteriori chiarimenti ufficiali nei prossimi giorni.

? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra i comuni e le associazioni?. Quali nuove regole cambieranno la gestione dei cani morsicatori?. Chi potrà richiedere l'affidamento degli animali vittime di maltrattamenti?. Come funzioneranno le nuove norme su furti e smarrimenti?.? In Breve La consigliera Rosanna Conte propone integrazioni alla legge regionale 69 del 1993.. Nuove norme riguarderanno affidamento animali maltrattati e gestione cani morsicatori.. Regolamentazione prevista per furti, smarrimenti e norme specifiche per ambito funerario.. Il Presidente Alberto Stefani sostiene l'emendamento per potenziare le realtà associative.. La Regione del Veneto ha stanziato 150mila euro nel bilancio approvato per finanziare la tutela degli animali d’affezione e contrastare il fenomeno del randagismo attraverso un nuovo fondo dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, 150mila euro per canili e gattili: nuovi fondi contro il randagismo

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