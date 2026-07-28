Un uomo di 49 anni è morto per eutanasia assistita dopo la diagnosi di Alzheimer. La decisione è stata presa volontariamente e accompagnata dall’autorizzazione medica. La procedura è stata eseguita in una clinica autorizzata. La notizia si aggiunge a un caso di eutanasia assistita in Canada, dove una influencer di TikTok è deceduta per MAID.

Attenzione: questo articolo tratta il tema dell’eutanasia assistita e potrebbe risultare sconvolgente per alcuni lettori. Un’influencer canadese di TikTok Rebecca Luna è deceduta per eutanasia assistita (MAID). Dopo che le era stato diagnosticato l’Alzheimer a esordio precoce quando aveva circa 40 anni. per saperne di più. Rebecca Luna, che sui social media utilizzava lo username @wheredidrebeccago, aveva già parlato apertamente con i suoi oltre 90.000 follower della sua diagnosi e della sua decisione di ricorrere al suicidio assistito. La madre di due figli, residente nella Columbia Britannica, aveva condiviso aggiornamenti sul peggioramento delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 49enne muore per eutanasia dopo la diagnosi di Alzheimer

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