Alzheimer | la strategia MindShift per cure e diagnosi più rapide

È stata presentata la strategia europeo MindShift, che mira a migliorare diagnosi e cure dell’Alzheimer. La strategia include l’uso di nuovi biomarcatori ematici per individuare precocemente la malattia. Tra le priorità, ci sono l’accelerazione dei test diagnostici, l’armonizzazione delle procedure e la promozione di studi clinici. La strategia si concentra anche sulla formazione degli operatori e sulla comunicazione con i pazienti e le famiglie.

Come possono i nuovi biomarcatori ematici cambiare la diagnosi precoce?. Quali sono le cinque priorità strategiche del consenso europeo MindShift?. Perché il sistema sanitario italiano rischia un impatto di 23 miliardi?. Come si eviterà il divario sociale nell'accesso alle nuove terapie?.? In Breve In Europa 9 milioni di malati di demenza, previsti 14 milioni entro il 2050.. In Italia oltre 1 milione di pazienti, con il 60% affetto da Alzheimer.. Spesa annuale per l'Alzheimer in Italia stimata in circa 23 miliardi di euro.. Angela Bradshaw e Mario Zappia analizzano sostenibilità e impatto dei nuovi biomarcatori.. Roma, il consenso europeo per una nuova gestione dell’Alzheimer: la roadmap MindShift. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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