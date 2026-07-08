Motociclista finisce nel fossato | ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedale

Da ilgazzettino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere caduto in un fossato mentre guidava uno scooter in via Nuova Moglianese, a Scorzè. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Dopo il ricovero in ospedale, il motociclista è morto alcune ore più tardi. Le autorità stanno eseguendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SCORZÈ (VENEZIA) - Incidente mortale alle prime ore del pomeriggio in via Nuova Moglianese, a Scorzè. A perdere la vita un quarantanovenne del posto, che era in sella ad uno scooter. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sul posto i rilievi sono in mano ai carabinieri della stazione di Martellago. La dinamica Per motivazioni che sono ancora da comprendere l'uomo a bordo dello scooter avrebbe tentato di evitare la collisione con una macchina che in quel momento la precedeva. Nella manovra avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, che poi è finito nel fossato che costeggia la strada. I sanitari del Suem hanno cercato di rianimarlo sul posto, trasferendolo poi all'ospedale dell'Angelo di Mestre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

motociclista finisce nel fossato 49enne muore dopo ore di agonia in ospedale
© Ilgazzettino.it - Motociclista finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

Video SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

Notizie e thread social correlati

Motociclista perde il controllo del mezzo e finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedaleUn uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo scooter e è caduto in un fossato lungo via Nuova Moglianese, a Scorzè.

Auto finisce nel fossato, muore dopo 5 giorni di agonia. Ora la scoperta: “Era proprio lei, amatissima”Una vettura è finita nel fossato e dopo cinque giorni di agonia il suo conducente è deceduto.

Argomenti più discussi: Loreto Aprutino, finisce con l'auto in un fossato: uomo recuperato dall'elicottero del 118 [FOTO]; Diciannovenne finisce con l'auto nel fossato: due donne all'ospedale; Ennesima tragedia sulle strade, centauro di 27 anni si schianta contro un suv e perde la vita; Paura sull'Appia, centauro finisce nel fossato dopo impatto con auto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web