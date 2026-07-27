Zirkzee Juventus si accende la corsa all’olandese | c’è un nuovo club italiano pronto a sfidare i bianconeri! Novità
L’attaccante dell Manchester United è al centro di una trattativa tra più club italiani. Il Como ha mostrato interesse, mentre la Juventus non ha mai abbandonato la possibilità di ingaggiarlo. La situazione rimane in evoluzione, con incontri e valutazioni in corso. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il nome dell’olandese è tra i più caldi sul mercato italiano.
di Luca Fioretti Il punto sul futuro dell’attaccante del Manchester United: l’interesse del Como e la posizione mai abbandonata dalla Juventus, cosa può succedere. Il nome di Joshua Zirkzee torna a riaccendere le dinamiche del calciomercato italiano. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto nel suo intervento su YouTube, sull’attaccante olandese in forza al Manchester United si sono registrate le attenzioni del Como, intenzionato a valutare un colpo di grande spessore per il proprio reparto avanzato. Tuttavia, qualsiasi sviluppo concreto dipenderà prima di tutto dalla reale volontà del calciatore di lasciare l’Inghilterra e dalle modalità con cui i Red Devils potrebbero eventualmente avviare la sua cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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ZIRKZEE LEAVING! Juventus Make Shock Move for Manchester United Striker! .
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