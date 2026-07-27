Zirkzee Juventus si accende la corsa all’olandese | c’è un nuovo club italiano pronto a sfidare i bianconeri! Novità

Notizia in breve

L’attaccante dell Manchester United è al centro di una trattativa tra più club italiani. Il Como ha mostrato interesse, mentre la Juventus non ha mai abbandonato la possibilità di ingaggiarlo. La situazione rimane in evoluzione, con incontri e valutazioni in corso. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il nome dell’olandese è tra i più caldi sul mercato italiano.