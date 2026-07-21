Zirkzee alla Juventus | ma quanto converrebbe ai bianconeri scommettere sull’olandese? Pro e contro dell’eventuale operazione

Da juventusnews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta considerando un ritorno in Italia per l'attaccante olandese Zirkzee, attualmente al Manchester United. Tuttavia, le alte richieste economiche del club inglese limitano le possibilità di una trattativa. La proposta potrebbe essere influenzata dai costi e dai benefici di un eventuale acquisto, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa resta in fase di valutazione, con l'interesse della società italiana in fase di analisi.

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di Luca Fioretti La Juventus valuta il ritorno in Serie A di Zirkzee ma le elevate richieste del Manchester United frenano l’entusiasmo per la trattativa. Il mercato della  Juventus  continua a concentrarsi sulla ricerca di almeno un nuovo attaccante. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il nome di  Joshua Zirkzee  è tornato a circolare nei pensieri della dirigenza. Il giocatore proviene da una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative iniziali. Per lui, il trasferimento alla  Juventus rappresenterebbe un’occasione unica per rilanciarsi. Il centravanti ha dimostrato di sapersi esprimere benissimo in Serie A, brillando nel  Bologna  prima di passare al  Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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