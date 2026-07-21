Zirkzee alla Juventus | ma quanto converrebbe ai bianconeri scommettere sull’olandese? Pro e contro dell’eventuale operazione

Notizia in breve

La Juventus sta considerando un ritorno in Italia per l'attaccante olandese Zirkzee, attualmente al Manchester United. Tuttavia, le alte richieste economiche del club inglese limitano le possibilità di una trattativa. La proposta potrebbe essere influenzata dai costi e dai benefici di un eventuale acquisto, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa resta in fase di valutazione, con l'interesse della società italiana in fase di analisi.