Zirkzee alla Juventus | ma quanto converrebbe ai bianconeri scommettere sull’olandese? Pro e contro dell’eventuale operazione
La Juventus sta considerando un ritorno in Italia per l'attaccante olandese Zirkzee, attualmente al Manchester United. Tuttavia, le alte richieste economiche del club inglese limitano le possibilità di una trattativa. La proposta potrebbe essere influenzata dai costi e dai benefici di un eventuale acquisto, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa resta in fase di valutazione, con l'interesse della società italiana in fase di analisi.
di Luca Fioretti La Juventus valuta il ritorno in Serie A di Zirkzee ma le elevate richieste del Manchester United frenano l’entusiasmo per la trattativa. Il mercato della Juventus continua a concentrarsi sulla ricerca di almeno un nuovo attaccante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Joshua Zirkzee è tornato a circolare nei pensieri della dirigenza. Il giocatore proviene da una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative iniziali. Per lui, il trasferimento alla Juventus rappresenterebbe un’occasione unica per rilanciarsi. Il centravanti ha dimostrato di sapersi esprimere benissimo in Serie A, brillando nel Bologna prima di passare al Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Il mercato in salita della Juventus: le ultime su Holm, Kolo Muani, Zirkzee, Vlahovic e altri nomi
Notizie e thread social correlati
Ederson alla Juventus? Pro e contro dell’eventuale arrivo a Torino del portiere brasilianoLa Juventus sta considerando l'acquisto di Ederson, portiere brasiliano ex Manchester City.
Richarlison può essere l’attaccante giusto per Spalletti? Pro e contro dell’eventuale operazioneLa Juventus sta analizzando le caratteristiche di un attaccante brasiliano come possibile rinforzo per l’attacco.
Temi più discussi: Kolo Muani non si sblocca? La Juve chiama Zirkzee. Quanto costa strapparlo allo United; Juventus, per l'attacco torna di moda Zirkzee; ??La Juve pensa a Zirkzee, il Como piomba su Kean, Bastoni in Arabia?; Calciomercato | Juventus, riecco Zirkzee: la trattativa prende quota.
La #Juventus ha sondato la disponibilità di Joshua #Zirkzee, attaccante del #ManUnited, informandosi sulle condizioni d'acquisto. L'olandese si aggiunge alla lista per il dopo #Vlahovic, dominata da Randal #KoloMuani. Gazzetta dello Sport facebook
La #Juventus ha sondato la disponibilità di Joshua #Zirkzee, attaccante del #ManUnited, informandosi sulle condizioni d'acquisto. L'olandese si aggiunge alla lista per il dopo #Vlahovic, dominata da Randal #KoloMuani. @Gazzetta_it x.com
Juventus, torna in auge Zirkzee per l'attacco: contatti avviati, il Man United apre all'addioJuventus sul centravanti: Kolo Muani resta la priorità, ma i bianconeri hanno effettuato un sondaggio anche per Joshua Zirkzee. La Juventus prosegue la ricerca del centravanti che dovrà raccogliere l' ... tuttomercatoweb.com
Juventus, Kolo Muani in standby: contatti per Zirkzee del Manchester UnitedIl portiere e l'attaccante, l'attaccante e il portiere. Il mercato della Juventus gira intorno a questi due ruoli, considerati le priorità della società sul mercato. Le prossime ore possono diventare ... calciomercato.com