Zirkzee alla Juventus si scalda | incassato il primo sì dell’olandese desideroso di tornare in Serie A! Le novità
L’attaccante olandese ha dato il suo primo sì alla possibilità di tornare in Serie A e alla Juventus. La società bianconera, con il supporto di un dirigente, sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo sotto la guida dell’allenatore. Non sono state ancora ufficializzate le cifre dell’eventuale trasferimento, né i dettagli dell’accordo. La trattativa è in fase di sviluppo, con l’obiettivo di definire gli ultimi aspetti prima di un possibile ritorno.
di Luca Fioretti Novità Zirkzee-Juventus: l’attaccante dà il primo ok al ritorno in Italia mentre Massara spinge per completare il reparto avanzato a disposizione di Spalletti. Il calciomercato della Juventus non si ferma affatto alla ricerca di un singolo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre alla trattativa legata a Randal Kolo Muani, la dirigenza intende regalare a Luciano Spalletti un secondo innesto davanti. Il nome individuato con decisione dai vertici è quello di Joshua Zirkzee. Il club ha incassato il primo fondamentale sì da parte del calciatore, entusiasta all’idea di ritornare a calcare i campi della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Zirkzee Open to Serie A Return – Juventus Evaluating Move!
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