Zirkzee alla Juventus si scalda | incassato il primo sì dell’olandese desideroso di tornare in Serie A! Le novità

Notizia in breve

L’attaccante olandese ha dato il suo primo sì alla possibilità di tornare in Serie A e alla Juventus. La società bianconera, con il supporto di un dirigente, sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo sotto la guida dell’allenatore. Non sono state ancora ufficializzate le cifre dell’eventuale trasferimento, né i dettagli dell’accordo. La trattativa è in fase di sviluppo, con l’obiettivo di definire gli ultimi aspetti prima di un possibile ritorno.