Zelensky | Putin teme il suo popolo L’allarme su una nuova mobilitazione di Mosca

Il presidente ucraino ha affermato che Vladimir Putin teme le reazioni del suo popolo, suggerendo un possibile avvio di nuove mobilitazioni da parte della Russia. Zelensky ha dichiarato che il leader del Cremlino potrebbe cercare di rafforzare il controllo interno in risposta alle crescenti tensioni legate al conflitto in Ucraina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani specifici o tempistiche relative a questa mobilitazione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che il leader del Cremlino Vladimir Putin stia iniziando a temere le conseguenze interne della guerra in Ucraina. In un’intervista concessa a Sky News, il capo dello Stato ucraino ha affermato che gli attacchi a lungo raggio condotti da Kiev stanno colpendo non solo obiettivi strategici, ma anche la stabilità economica e sociale della Russia. Secondo Zelensky, i raid contro infrastrutture energetiche e logistiche stanno facendo emergere un crescente malcontento tra la popolazione russa, costringendo il Cremlino a confrontarsi con problemi sempre più evidenti sul fronte interno. “Putin ha paura della sua società”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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