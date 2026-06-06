Vladimir Putin ha dichiarato che non ci sono motivi per incontrare Zelensky e ha criticato l’Unione Europea. L’attacco del presidente russo si è concentrato sulle politiche europee e sulla mancanza di dialogo con Kiev. Nel frattempo, il leader dell’opposizione britannica ha avvertito che Mosca potrebbe attaccare la Nato entro il 2030. Zelensky aveva scritto a Putin, ma questa comunicazione non ha portato a nessun cambiamento nelle posizioni dei due leader.

Non sarà la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin ad avvicinare la fine del conflitto in Ucraina. Il presidente russo ha risposto con irritazione alla decisione di quello ucraino di "portare nella sfera pubblica" i contatti tra i due nemici, affermando che "al momento non c'è alcuna ragione" per un incontro al vertice. Un tale incontro, richiesto nella missiva di Zelensky, sarà possibile solo quando una soluzione per fermare il conflitto sarà stata raggiunta attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni, ha affermato il capo del Cremlino, ribadendo una posizione già più volte espressa. La risposta di Zelensky non si è fatta attendere. " Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra - ha affermato il leader ucraino - Tutti hanno sentito la risposta di oggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Putin: "Nessuna ragione per vedere Zelensky". E attacca l'Ue. L'allarme di Starmer: Mosca può attaccare la Nato nel 2030

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Russia Invites Ukrainian President Zelensky to Moscow for Peace Talks

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Putin: 'Nessuna ragione per vedere Zelensky'. E attacca l'Ue. L'allarme di Starmer x.com

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