Zelensky scrive una lettera a Putin | Vediamoci e finiamo questa guerra Il Cremlino | Venga a Mosca quando vuole

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al suo omologo russo, proponendo di incontrarsi per negoziare e mettere fine al conflitto. La lettera è stata pubblicata sul sito ufficiale ucraino. Il Cremlino ha risposto che il presidente russo è disponibile a incontrarsi a Mosca quando lo desidera. Non sono state annunciate ulteriori date o dettagli sui negoziati.