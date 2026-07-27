Zelensky arriva nel Regno Unito per incontrare il neo primo ministro Burnham

Da lapresse.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino Zelensky è arrivato lunedì nel Regno Unito per incontrare il neo primo ministro britannico Andy Burnham, nella prima visita ufficiale di un leader straniero da quando Burnham è entrato in carica. All’arrivo, Zelensky è stato accolto dalle autorità britanniche dopo essere sceso dall’aereo. Burnham ha dichiarato che l’incontro, in programma presso una base navale in Inghilterra, intende ribadire il sostegno incrollabile del Regno Unito all’Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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