Che primo ministro sarà Andy Burnham nel Regno Unito

Il nuovo primo ministro nel Regno Unito sarà Andy Burnham, noto per il suo carisma e abilità comunicative superiore a quelle di Keir Starmer. Tuttavia, Burnham non ha ancora assunto posizioni chiare su molte questioni e si mantiene cauto. Le sue dichiarazioni pubbliche sono poche e prudenziali, mentre si attendono decisioni ufficiali in tempi stretti. La nomina ufficiale dovrebbe essere annunciata a breve, con un focus su come gestirà le sfide politiche imminenti.

Più carismatico e bravo a comunicare rispetto a Keir Starmer, ma le aspettative sono altissime e lui per ora non si è sbilanciato molto La notte di metà giugno in cui Andy Burnham è stato eletto in parlamento con il partito Laburista, il momento che gli ha spianato la strada per diventare da lunedì il nuovo primo ministro britannico, i giornalisti gli hanno chiesto quale sarebbe stata la sua prossima mossa. Volevano che dicesse qualcosa contro Keir Starmer, anche lui Laburista e che si stava ostinando a non mollare il posto da primo ministro, o che desse istruzioni al partito, che aspettava un segnale per sfiduciare Starmer. Burnham ha risposto che per prima cosa sarebbe andato a farsi una birra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Britain's New Prime Minister: Can Andy Burnham Deliver | Jeremy Vine

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