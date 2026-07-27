Volodymyr Zelensky incontrerà il neo Primo Ministro britannico Andy Burnham

Volodymyr Zelensky incontrerà il nuovo Primo Ministro britannico, Andy Burnham, diventando il primo leader straniero a farlo dopo l’insediamento del politico. La visita è stata definita dal neo premier come un segno del continuo supporto del Regno Unito all’Ucraina. L’incontro avverrà in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono al centro di attenzione per questioni di sicurezza e assistenza internazionale.

Volodymyr Zelensky sarà il primo leader straniero a incontrare Andy Burnham da quando quest’ultimo ha assunto la carica di Primo Ministro; una visita che, secondo il neo premier, sottolinea il sostegno incrollabile del Regno Unito all’ Ucraina. A meno di due settimane dal viaggio di Keir Starmer a Kiev –l’ultima visita all’estero del suo mandato– lunedì il suo successore sarà raggiunto dal presidente presso una base navale dove le forze ucraine stanno ricevendo addestramento. Come si svolgerà l’incontro tra Burnham e Zelensky. Zelensky è stato uno dei primi leader mondiali con cui Burnham ha parlato dopo il suo insediamento a Downing Street, la scorsa settimana; il Primo Ministro ha promesso di mantenere il forte sostegno già garantito dal suo predecessore al Paese nella sua resistenza contro l’invasione russa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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