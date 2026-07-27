WWE | Raw la card del 27 luglio Confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi faccia a faccia tra Roman Reigns e Seth Rollins

Da zonawrestling.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manca ormai pochissimo a SummerSlam e questa notte andrà in scena l’ultimo episodio di Monday Night Raw prima del grande evento. Lo show si svolgerà all’ Intuit Dome di Los Angeles, California, e rappresenterà l’ultima occasione per le principali superstar di lanciare un messaggio ai propri avversari prima del Premium Live Event. Ecco tutto ciò che è stato annunciato. Confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi. I riflettori saranno puntati sul confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi, che precederà il loro attesissimo Hell in a Cell Match di SummerSlam. A supervisionare il segmento sarà Triple H, chiamato a gestire uno degli ultimi faccia a faccia tra due dei protagonisti più dominanti della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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All stars confirmed for WWE RAW (July 27, 2026) ft. Roman Reigns, Seth Rollins, Danhausen,

Video All stars confirmed for WWE RAW (July 27, 2026) ft. Roman Reigns, Seth Rollins, Danhausen,

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