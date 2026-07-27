Manca ormai pochissimo a SummerSlam e questa notte andrà in scena l’ultimo episodio di Monday Night Raw prima del grande evento. Lo show si svolgerà all’ Intuit Dome di Los Angeles, California, e rappresenterà l’ultima occasione per le principali superstar di lanciare un messaggio ai propri avversari prima del Premium Live Event. Ecco tutto ciò che è stato annunciato. Confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi. I riflettori saranno puntati sul confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi, che precederà il loro attesissimo Hell in a Cell Match di SummerSlam. A supervisionare il segmento sarà Triple H, chiamato a gestire uno degli ultimi faccia a faccia tra due dei protagonisti più dominanti della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Raw, la card del 27 luglio. Confronto ufficiale tra Brock Lesnar e Oba Femi, faccia a faccia tra Roman Reigns e Seth Rollins

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All stars confirmed for WWE RAW (July 27, 2026) ft. Roman Reigns, Seth Rollins, Danhausen,

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