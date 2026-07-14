Durante l’episodio di Monday Night RAW del 13 luglio, trasmesso dall’American Airlines Center di Dallas, si è concluso con la firma del contratto per il match valido per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Seth Rollins, in programma a SummerSlam. In precedenza, Roman Reigns ha rivolto a Rollins parole dure e ha avuto un faccia a faccia molto acceso con il rivale, in vista dell’atteso incontro.

L’episodio di Monday Night RAW del 13 luglio, andato in scena all’American Airlines Center di Dallas, Texas, si è concluso con l’attesissima firma del contratto per il match valido per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Seth Rollins in vista di SummerSlam. Un nuovo capitolo nella lunga rivalità tra gli ex fratelli dello Shield, ormai diventati acerrimi nemici. La strada verso SummerSlam si è infiammata dopo che Rollins aveva lanciato la sfida al campione la scorsa settimana, accusando Reigns di presentarsi soltanto quando il compenso è abbastanza elevato. Fin da subito è stato chiaro che in palio non ci sarebbe stato soltanto il titolo mondiale, ma anche l’orgoglio di due uomini che hanno segnato un’epoca della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns distrugge Seth Rollins con parole durissime, faccia a faccia infuocato in vista di SummerSlam

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Roman Reigns destroy Seth Rollins on WWE RAW

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