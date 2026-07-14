WWE | Roman Reigns distrugge Seth Rollins con parole durissime faccia a faccia infuocato in vista di SummerSlam

Da zonawrestling.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’episodio di Monday Night RAW del 13 luglio, trasmesso dall’American Airlines Center di Dallas, si è concluso con la firma del contratto per il match valido per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Seth Rollins, in programma a SummerSlam. In precedenza, Roman Reigns ha rivolto a Rollins parole dure e ha avuto un faccia a faccia molto acceso con il rivale, in vista dell’atteso incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’episodio di  Monday Night RAW  del 13 luglio, andato in scena all’American Airlines Center di Dallas, Texas, si è concluso con l’attesissima firma del contratto per il match valido per il  World Heavyweight Championship tra  Roman Reigns  e  Seth Rollins  in vista di  SummerSlam. Un nuovo capitolo nella lunga rivalità tra gli ex fratelli dello Shield, ormai diventati acerrimi nemici. La strada verso SummerSlam si è infiammata dopo che Rollins aveva lanciato la sfida al campione la scorsa settimana, accusando Reigns di presentarsi soltanto quando il compenso è abbastanza elevato. Fin da subito è stato chiaro che in palio non ci sarebbe stato soltanto il titolo mondiale, ma anche l’orgoglio di due uomini che hanno segnato un’epoca della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe roman reigns distrugge seth rollins con parole durissime faccia a faccia infuocato in vista di summerslam
© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns distrugge Seth Rollins con parole durissime, faccia a faccia infuocato in vista di SummerSlam
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roman Reigns destroy Seth Rollins on WWE RAW

Video Roman Reigns destroy Seth Rollins on WWE RAW

Notizie e thread social correlati

WWE: Roman Reigns vs Seth Rollins a SummerSlam, ma il WWE Universe si ribellaIl match tra Roman Reigns e Seth Rollins a SummerSlam è stato annunciato, ma già prima dell’evento alcuni fan hanno espresso insoddisfazione.

Leggi anche: WWE: Roman Reigns vs Seth Rollins, resa dei conti a SummerSlam, il match è ufficiale

Argomenti più discussi: WWE: Risultati WWE Raw 13-07-2026; WWE: LA Knight contro Roman Reigns e Seth Rollins, duro sfogo a RAW.

roman reigns wwe roman reigns distruggeRoman Reigns risponde a un'importante annuncio della WWERoman Reigns commenta dopo l'annuncio della WWE riguardo alla sua prossima apparizione insieme alla stella NBA Jalen Brunson, in vista di SummerSlam. worldwrestling.it

roman reigns wwe roman reigns distruggeRivelati i piani di Roman Reigns per WWE RAWRoman Reigns e Seth Rollins ufficializzeranno il loro match per il titolo a SummerSlam con la firma di un contratto nel WWE RAW di questa settimana. worldwrestling.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web