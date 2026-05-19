Durante l’ultima puntata di Raw, Brock Lesnar è tornato a sorpresa nel ring, affrontando Oba Femi e sconfiggendolo in modo deciso. Dopo l’incontro, è stato annunciato un rematch tra i due, previsto per l’evento Clash in Italy. Le immagini di Lesnar mentre si toglieva stivali e guanti, lasciando tutto in mezzo al ring di WrestleMania, hanno alimentato le voci sulla sua possibile uscita temporanea dalla scena. La sua presenza ha suscitato molte discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Brock Lesnar che si toglie stivali, guanti e lascia tutto in mezzo al ring di WrestleMania, queste sembravano essere le ultime immagini di The Beast in un ring WWE, almeno nelle vesti di wrestler. Un momento che aveva scioccato tutti, un ritiro inaspettato dopo la pesantissima sconfitta contro Oba Femi, capace di annientare Lesnar in pochi minuti. Da quel momento Oba Femi si è preso Raw e ha iniziato una Open Challenge settimanale, dominando ogni sette giorni, almeno fino a questa notte. One more match!. Anche questa settimana Oba Femi ha fatto il suo ingresso scenografico e si apprestava ad attendere il nuovo avversario, anzi non ha avuto neanche il tempo di terminare il suo ingresso che è stato attaccato alle spalle mentre eseguiva ancora la sua posa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar torna a Raw e demolisce Oba Femi, ufficiale il rematch a Clash in Italy!

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BROCK LESNAR RETURNS ON RAW!

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