WWE | Bronson Reed lancia una frecciata ad un collega per un comportamento scorretto

Bronson Reed, attualmente fuori dall’attività a causa di un infortunio, ha utilizzato i social media per inviare una frecciata a un collega, senza però fare nomi. La sua scelta di comunicare pubblicamente ha attirato l’attenzione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sul comportamento scorretto a cui si riferisce. Reed, che non è coinvolto in attività in WWE al momento, ha deciso di usare la propria visibilità online per lanciare un messaggio diretto.

Sebbene Bronson Reed non sia attualmente attivo in WWE, ma fermo ai box per un brutto infortunio, ha trovato un nuovo modo per far parlare di sé. Niente di scabroso che riguardi lui, ovviamente, ma ha deciso di sfruttare la sua risonanza mediatica per lanciare un messaggio attraverso i suoi social. Come spesso accade ai wrestler, sebbene “accasati” in una major, questi riescono comunque a gettare un occhio su cosa succede nel wrestling business attorno a loro, ed anche questo è il caso di Reed, il quale ha utilizzato i social per lanciare un messaggio ad un collega delle indipendenti. Pare che questo collega, che Reed ha scelto di non nominare, utilizzi la sua gimmick per poter toccare le fan donne in maniera inappropriata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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