WWE | Bronson Reed coinvolto in un incidente stradale

Bronson Reed è stato coinvolto in un incidente stradale. Attualmente, l’atleta è fuori dal ring a causa di un infortunio al bicipite, che lo ha costretto a sospendere le attività. La sua assenza si è resa evidente nella puntata del 23 febbraio, senza ulteriori dettagli sull’incidente. Reed non ha ancora rilasciato commenti sulla dinamica dell’incidente o sulle sue condizioni.

Reed è attualmente fuori gioco a causa di un infortunio al bicipite. Nella puntata del 23 febbraio 2026 di Monday Night Raw, si è strappato il bicipite destro mentre tentava una spallata per interrompere uno schienamento durante un Triple Threat di qualificazione per l’ Elimination Chamber contro Jey Uso e Chad Gable. Alla fine di febbraio del 2026 si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico per riparare il danno. Durante la sua pausa dai programmi della WWE, Reed ha recentemente pubblicato un post sul suo account Instagram, in cui ha raccontato uno sfortunato incidente che gli era capitato. Bronson Reed fa il punto della situazione dopo l’incidente stradale avvenuto durante la pausa dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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