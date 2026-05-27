WWE | Bronson Reed sorprende tutti con il suo cambiamento fisico

Bronson Reed ha mostrato un notevole cambiamento fisico, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. La sua assenza, dovuta a un infortunio, si fa sentire all’interno della federazione, ma questa trasformazione ha attirato l’attenzione di molti. La sua presenza in scena si è ridotta, e la sua assenza si nota particolarmente nel contesto delle competizioni. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di rientro o sulle motivazioni di questa modifica.

La sua potrebbe sembrare solo una delle – tante – assenze causa infortunio nella Vision, ma è sicuramente una delle più influenti. Da febbraio, quando un terribile infortunio (strappo al bicipite distale destro) lo ha costretto non solo a mettere in pausa la sua carriera ma anche ad un intervento chirurgico per ridurre la lesione, Bronson Reed lavora duramente e costantemente per ritornare in pista il prima possibile aggiornando di frequente i suoi fan tramite social. Lo scatto postato nella giornata di lunedì ha mandato in delirio i fan: la star di Monday Night Raw ha messo in mostra un cambiamento fisico impressionante. Bronson Reed in forma come non mai. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Bronson Reed Injured on RAW

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