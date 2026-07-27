Wikipedia ha sospeso a tempo indeterminato il suo cofondatore, Larry Sanger, 57 anni, filosofo. Sanger, che nel 2001 ha contribuito a creare la piattaforma, è stato rimosso dall’enciclopedia online senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La decisione arriva in un momento in cui si discute sulla neutralità della rete più consultata al mondo. La piattaforma, che ha rivoluzionato l’accesso alle informazioni, si trova ora al centro di polemiche sulla gestione dei contenuti e sulla sua autonomia.

Larry Sanger, 57 anni, filosofo, uno degli uomini che nel gennaio 2001 ha contribuito a costruire dal nulla la più grande enciclopedia della storia umana, è stato bandito a tempo indeterminato dalla piattaforma che ha contribuito a creare. Non per aver violato leggi civili o penali. Non per aver diffamato qualcuno. Ma per aver condiviso su X — quello che un tempo si chiamava Twitter — un link a una discussione interna di Wikipedia. Una cosa che milioni di utenti comuni fanno ogni giorno, senza conseguenze. La notizia ha il sapore amaro di una parabola: il padre viene cacciato di casa dai figli. E solleva una domanda che va ben oltre la vicenda personale di Sanger: chi controlla davvero Wikipedia, e secondo quali criteri? Il progetto che ha scatenato la bufera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Wikipedia bandisce il suo cofondatore: la rete più consultata al mondo ha un problema di neutralità?

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