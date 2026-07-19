È morto a 75 anni il Comandante Alfa cofondatore del GIS | addio al Carabiniere più decorato d'Italia
È morto a 75 anni il Comandante Alfa, uno dei fondatori del GIS e il Carabiniere più decorato d’Italia. Durante la carriera, ha partecipato a missioni contro terrorismo e criminalità organizzata. Dopo aver lasciato il servizio attivo, si era dedicato alla divulgazione dei valori della legalità.
È morto a 75 anni il Comandante Alfa, tra i fondatori del GIS e Carabiniere più decorato d'Italia. Protagonista di missioni contro terrorismo e criminalità organizzata, dopo il servizio attivo si era dedicato alla divulgazione dei valori della legalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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