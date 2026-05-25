Pep Guardiola ha indossato uno degli orologi più costosi e rari al mondo durante il suo addio al Manchester City. L’evento ha attirato l’attenzione anche per questo dettaglio. Non sono stati forniti dettagli sul modello o sul valore dell’orologio. La scelta di indossare un accessorio così esclusivo è stata notata dai presenti. L’addio del tecnico al club è avvenuto senza ulteriori annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Pep Guardiola non aveva certo bisogno di grandi gesti per rendere storico e indimenticabile il suo addio al Manchester City. Dopo un’era caratterizzata da titoli, supremazia tattica e uno stile di gioco che ha rivoluzionato la Premier League, e non solo, l’allenatore catalano si è presentato alla sua ultima partita con un dettaglio al polso all’altezza del momento: un Richard Mille RM 010 in titanio, uno degli orologi più esclusivi e introvabili al mondo. Non si tratta semplicemente di un orologio di lusso estremamente costoso. Il modello indossato da Pep Guardiola appartiene a una linea estremamente rara, pressoché introvabile, con cassa tonneau in titanio, struttura scheletrata e numeri arabi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pep Guardiola ha sfoggiato uno degli orologi più esclusivi al mondo in occasione del suo addio al Manchester City

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