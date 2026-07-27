West Nile uomo ricoverato al Cotugno di Napoli | le ultime

Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli per un caso di West Nile. L’Azienda dei Colli ha escluso coinvolgimento neurologico e ha fornito rassicurazioni.

Un uomo è ricoverato al Cotugno di Napoli per un caso di West Nile. L’Azienda dei Colli esclude il coinvolgimento neurologico e rassicura. Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli in seguito a un caso di West Nile. A fornire chiarimenti sulle sue condizioni è stata l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che gestisce la struttura specializzata nella diagnosi e nella cura delle malattie infettive. In una nota, l’azienda ospedaliera ha precisato che «non sussiste alcun motivo di allarme». Gli accertamenti clinici effettuati sul paziente hanno infatti escluso, allo stato attuale, un coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale. «Non vi sono elementi che giustifichino preoccupazioni ulteriori rispetto al quadro clinico del paziente», ha sottolineato l’Azienda dei Colli. 🔗 Leggi su 2anews.it

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