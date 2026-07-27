Caso West Nile a Napoli paziente ricoverato al Cotugno | le rassicurazioni dell’ospedale

Notizia in breve

Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli con una diagnosi di West Nile. L’ospedale ha comunicato che non ci sono motivi di preoccupazione, sottolineando che si tratta di un caso isolato. La struttura, specializzata in malattie infettive, ha assicurato che le condizioni del paziente sono sotto controllo e che non si registrano altri casi simili nella zona.