Caso West Nile a Napoli paziente ricoverato al Cotugno | le rassicurazioni dell’ospedale
Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli con una diagnosi di West Nile. L’ospedale ha comunicato che non ci sono motivi di preoccupazione, sottolineando che si tratta di un caso isolato. La struttura, specializzata in malattie infettive, ha assicurato che le condizioni del paziente sono sotto controllo e che non si registrano altri casi simili nella zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo è stato ricoverato per un caso di West Nile all’ospedale Cotugno di Napoli. L’Azienda Ospedaliera dei Colli, che gestisce la struttura sanitaria specializzata nella cura delle malattie infettive, in una nota, “precisa che non sussiste alcun motivo di allarme. Gli accertamenti clinici eseguiti hanno infatti escluso il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale, allo stato, non vi sono elementi che giustifichino preoccupazioni ulteriori rispetto al quadro clinico del paziente”. L’Azienda “invita pertanto a evitare interpretazioni allarmistiche”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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