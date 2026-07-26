West Nile torna la paura a Napoli | primo paziente ricoverato al Cotugno

A Napoli è stato registrato il primo caso di West Nile virus nel 2026, con un paziente di 77 anni ricoverato al Cotugno. Il paziente è arrivato al pronto soccorso con febbre e sintomi neurologici che hanno portato alla diagnosi di infezione neuroinvasiva. La persona si trova sotto osservazione e riceve le cure necessarie. Non sono stati segnalati altri casi al momento.

West Nile virus: si è registrato nei giorni scorsi a Napoli il primo caso del 2026 della forma neuroinvasiva dell’infezione. Il paziente è 77enne giunto al pronto soccorso del Cto con febbre e altri sintomi neurologici riconducibili al sospetto di infezione. Il presidio dell’Azienda dei Colli, da alcuni anni, ha attivato un protocollo ad hoc per la conferma diagnostica che si basa già in pronto soccorso su esami del sangue e la rachicentesi (puntura lombare) per l’analisi del liquido spinale. Esami che hanno dato esito positivo. Dopo le prime cure presso il presidio dei Colli Aminei il paziente, residente a Marano, è stato trasferito al Cotugno dove sono state approfondite le indagini alla ricerca dell’Rna virale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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