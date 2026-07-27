West Nile ricoverato un 77enne di Marano di Napoli L'Ospedale dei Colli | No allarmismi
Un uomo di 77 anni di Marano di Napoli è stato ricoverato a causa del virus West Nile. L’Ospedale dei Colli ha dichiarato che non ci sono rischi di coinvolgimento del sistema nervoso centrale e ha invitato a non diffondere allarmismi. La condizione dell’uomo è sotto controllo, ma si mantiene sotto osservazione. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni di salute o sulle eventuali misure adottate.
L'uomo è ricoverato ma l'ospedale spiega: "Escluso il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale" ed invita "a evitare interpretazioni allarmistiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il virus West Nile riaccende l'allerta in Campania con il primo caso neuroinvasivo del 2026 a Napoli. Un 77enne di Marano è stato ricoverato per la forma più grave dell'infezione, che interessa il sistema nervoso centrale. Continua la lettura : ift.tt/DZuJiNG x.com
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