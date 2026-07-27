West Nile ricoverato un 77enne di Marano di Napoli L'Ospedale dei Colli | No allarmismi

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 77 anni di Marano di Napoli è stato ricoverato a causa del virus West Nile. L’Ospedale dei Colli ha dichiarato che non ci sono rischi di coinvolgimento del sistema nervoso centrale e ha invitato a non diffondere allarmismi. La condizione dell’uomo è sotto controllo, ma si mantiene sotto osservazione. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni di salute o sulle eventuali misure adottate.

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L'uomo è ricoverato ma l'ospedale spiega: "Escluso il coinvolgimento diretto del sistema nervoso centrale" ed invita "a evitare interpretazioni allarmistiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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