West Nile ricoverato un 77enne di Marano di Napoli L'Ospedale dei Colli | No allarmismi

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni di Marano di Napoli è stato ricoverato a causa del virus West Nile. L’Ospedale dei Colli ha dichiarato che non ci sono rischi di coinvolgimento del sistema nervoso centrale e ha invitato a non diffondere allarmismi. La condizione dell’uomo è sotto controllo, ma si mantiene sotto osservazione. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni di salute o sulle eventuali misure adottate.