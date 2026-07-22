Il direttore della squadra ha dichiarato che ci sono molte possibilità che Tadej Pogacar partecipi alla prossima Vuelta a España. Lo sloveno, attualmente in corsa nel Tour de France 2026, si sta avvicinando alla conquista di questa gara. La sua presenza nella gara spagnola non è ancora ufficiale, ma le possibilità sembrano alte. Pogacar è considerato uno dei principali favoriti per entrambe le competizioni.

Il Tour de France 2026 sembra ormai saldamente nelle mani di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è sempre più vicino a conquistare la quinta Grande Boucle della carriera, un risultato che gli consentirebbe di raggiungere nell’albo d’oro autentiche leggende del ciclismo come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Ma l’ambizione del campione sloveno non si ferma al Tour. Mentre continua a dominare sulle strade francesi, cresce l’attesa per capire se deciderà di presentarsi al via della Vuelta a España, in programma dal 22 agosto con partenza dal Principato di Monaco. Un’eventuale partecipazione gli... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar mette la Vuelta a España nel mirino? Il direttore: “Ci sono molte possibilità che ci sia”

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