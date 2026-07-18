Il Principe Alberto II di Monaco ha annunciato che il ciclista sloveno Pogacar parteciperà alla Vuelta a España 2026, che si svolgerà dal 22 agosto. La corsa partirà dal Principato di Monaco e si concluderà in Spagna. Pogacar, presente al Tour de France, non ha confermato né smentito la partecipazione. L’annuncio è stato dato durante un evento legato alla corsa, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla partecipazione dello sloveno.

La Vuelta a España 2026 prenderà il via sabato 22 agosto dal Principato di Monaco, e ieri al Tour de France era presente proprio il Principe Alberto II di Monaco, il quale ha annunciato un’importante presenza alla corsa a tappe iberica del mese prossimo. Dopo aver centrato la doppietta Giro-Tour nel 2024, nel 2025 e nel 2026 lo sloveno, già vincitore di 4 Tour de France, non ha preso parte alla corsa italiana. A domanda diretta sulla partecipazione di Pogacar alla Vuelta, invece, il P rincipe di Monaco ha risposto: “ Tadej Pogacar aveva detto che sarebbe stato al via, vedremo “. Pogacar in carriera ha preso parte una sola volta alla Vuelta, nell’oramai lontano 2019, quando arrivò terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta a España 2026, Alberto di Monaco annuncia la presenza di Pogacar: lo sloveno non smentisce

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Vuelta a España 2024: Monaco's 100-Day Countdown Begins!

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