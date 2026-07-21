Ecco il piano del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham | dagli alloggi popolari all’aumento delle tasse

Il nuovo primo ministro britannico ha annunciato un piano decennale che prevede investimenti nelle abitazioni popolari e un aumento delle tasse. La proposta mira a rilanciare l’economia e a migliorare i servizi pubblici, secondo quanto dichiarato. Burnham ha sottolineato la necessità di ripristinare la fiducia nel sistema politico e di affrontare le sfide sociali del Paese.

Il nuovo primo ministro britannico, Andy Burnham, ha promesso lunedì di presentare un piano decennale per il rilancio del Regno Unito, sostenendo che il Paese abbia bisogno di “fare tornare a funzionare la politica”. “La Gran Bretagna deve dimostrare al mondo di essere in grado di ritrovare la propria stabilità “, ha dichiarato Burnham subito dopo essere stato incaricato da re Carlo III di formare il nuovo governo, succedendo a Keir Starmer. Il neo premier ha inoltre annunciato che il suo primo provvedimento sarà una direttiva volta a contrastare il fenomeno dei senzatetto, con l’obiettivo di porvi fine. Vista l’importanza dell’economia per il futuro, Burham ha annunciato la prima nomina del suo esecutivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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New Prime Minister Andy Burnham Has NO PLAN… Chaos Incoming!

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