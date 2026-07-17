Cambio al vertice del governo in Gran Bretagna. Andy Burnham è stato ufficialmente proclamato leader del Partito Laburista britannico e lunedì assumerà l’incarico di primo ministro. Il partito di centro-sinistra ha annunciato l’esito della corsa alla leadership per sostituire il primo ministro uscente Keir Starmer, nella quale Burnham era l’unico candidato. L’annuncio era ormai scontato dopo che, giovedì sera, Burnham si era assicurato la nomina da 379 dei 403 deputati laburisti alla Camera dei Comuni. Ex sindaco di Manchester, Burnham ha rivelato pochi dettagli sulle sue priorità politiche. Arriverà al numero 10 di Downing Street praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Andy Burnham sarà primo ministro britannico da lunedì

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Starmer si dimette da premier britannico, il Labour punta su Andy BurnhamKeir Starmer si è dimesso da leader del Partito laburista e da primo ministro nel corso di un discorso pubblico davanti a Downing Street.

Temi più discussi: Il Labour sceglie Burnham come prossimo leader e futuro premier britannico; Andy Burnham ha ricevuto un ampio sostegno dai deputati Laburisti e quasi sicuramente diventerà leader del partito; I laburisti sono tutti per lui, Burnham è quasi premier; Regno Unito, Burnham bussa a Downing Street.

Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni, aprendo una nuova fase per il governo del Regno Unito. A raccogliere il testimone sarà Andy Burnham, indicato come successore e destinato a insediarsi a Downing Street nel mese di sette x.com

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